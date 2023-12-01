Министр обороны Нидерландов призвала ЕС быть "готовыми к бою"
Европейский союз должен готовиться к бою, если хочет остаться зоной стабильности и мира. Для этого следует ввести ряд изменений в военных структурах его стран-членов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в соцсети "Х".
"Ни одна страна не может противостоять современным угрозам безопасности своими силами. Мы, европейцы, должны усилить нашу игру, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевого столба в НАТО", - написала министр обороны Нидерландов, комментируя новое заключенное соглашение в рамках военного сотрудничества ЕС.
Оллонгрен отмечает, что Европейский союз всегда был мирным проектом, а все войны велись исключительно около него. Она подчеркнула, что для стран, не входящих в ЕС, членство в нем является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности.
"Чтобы так и осталось, нам необходимо действовать уже сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны делать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть готовы к бою", - подчеркнула Оллонгрен.
Поддержка Украины от Нидерландов
Нидерланды - это одна из стран-союзников Украины. Амстердам оказывает Киеву не только военную, но и экономическую помощь.
К примеру, недавно Нидерланды объявили о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.
Накануне стало известно, что Нидерланды планируют предоставить дополнительную помощь в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в ее войне с Россией в следующем году.
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