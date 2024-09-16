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Министр обороны Нидерландов оценил, может ли война в Украине закончиться в 2025 году

Фото: Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает маловероятным, что война России против Украины может закончиться в 2025 году. Ситуация на поле боя остается сложной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Минобороны Нидерландов заявил в интервью LRT.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - отметил Брекельманс. 

По его словам, страны Запада должны сделать больше, но, в то же время, нельзя сильно завышать свои ожидания. 

"Иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это спринт длиной 42 км, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину", - добавил министр. 

Как отметил Брекельманс, союзникам Украины необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу и убедиться в том, что жители стран Европы все так же хотят поддерживать Украину и не имеют ложных ожиданий. 

 

Что предшествовало

Напомним, украинские чиновники не сомневаются, что война с Россией продолжится и в 2025 году.

В частности, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина подчеркивал, что Украине понадобится дополнительное финансирование от союзников на следующий год, поскольку война не остановится.

В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года.

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