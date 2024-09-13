Министр обороны Китая назвал переговоры единственным способом окончания войны в Украине

В Китае считают, что переговоры - это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Пекин заявил, что "конфронтация никуда не ведет".
Об этом заявил министр обороны Китая Дон Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HKFP.
Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.
"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.
При этом он добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".
"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта - это примирение", - заявил Дон Цзюнь и призвал страны способствовать "мирному развитию".
Напомним, что Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Однако Пекин тесно сотрудничает с Россией, в частности, в экономической сфере и торговле.
Официально Китай не передавал России оружие, но китайские компании поставляют Москве товары двойного значения. Они могут использоваться и для производства вооружения.
Китай заявлял о желании быть миротворцем между Украиной и РФ и представил свой "мирный план". Тем не менее в Украине альтернативные мирные предложения назвали политическими заявлениями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.