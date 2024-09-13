Министр обороны Китая назвал переговоры единственным способом окончания войны в Украине

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", - сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

При этом он добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта - это примирение", - заявил Дон Цзюнь и призвал страны способствовать "мирному развитию".