Министр обороны Италии заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с РФ

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", - сказал Крозетто.

Он отметил, что его цель - обеспечить выживание Украины и покончить с войной.

"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, прекратит сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной – свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", – пояснил министр.

Он рассказал, что большинство граждан в Италии выступают против оказания помощи Украине, в то же время власти страны продолжают оказывать помощь.

Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи и, вероятно, до конца года отправит еще один.

Крозетто отметил, что Путин стремится восстановить Россию в том виде, в каком она существовала до распада Советского Союза, поскольку не желает смириться с тем, что она не стоит на одном уровне с США или Китаем, и хотела бы стать третьей стороной за этим столом.

"Россия совершила нападение на Украину, на Крым, на Грузию, а если заглянуть еще дальше в прошлое - на Афганистан. Следовательно, в российском менталитете заложена идея нападения с целью оккупации", - подчеркнул он.

Итальянский министр подчеркнул, что Россия сейчас направляет значительную часть бюджета на инвестиции в вооружение или военную сферу, поэтому, похоже, российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине.

"Численность их военных достигнет 1,5 млн человек. Так что, если бы война закончилась завтра, что Путин будет делать с 1,5 млн солдат? Если бы он прекратил войну завтра утром, он сам столкнулся бы с внутренними проблемами. И это наталкивает меня на мысль - учитывая, что он продолжает нарочно. поэтому мы - как Европа и НАТО - готовимся", - добавил он.