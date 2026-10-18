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Министр обороны Италии заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с РФ

14:04 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)

Украина "никогда не сможет выиграть" войну с Россией. Настоящая победа для Киева состоит в другом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в интервью BBC.

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", - сказал Крозетто.

Он отметил, что его цель - обеспечить выживание Украины и покончить с войной.

"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, прекратит сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной – свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", – пояснил министр.

Он рассказал, что большинство граждан в Италии выступают против оказания помощи Украине, в то же время власти страны продолжают оказывать помощь.

Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи и, вероятно, до конца года отправит еще один.

Крозетто отметил, что Путин стремится восстановить Россию в том виде, в каком она существовала до распада Советского Союза, поскольку не желает смириться с тем, что она не стоит на одном уровне с США или Китаем, и хотела бы стать третьей стороной за этим столом.

"Россия совершила нападение на Украину, на Крым, на Грузию, а если заглянуть еще дальше в прошлое - на Афганистан. Следовательно, в российском менталитете заложена идея нападения с целью оккупации", - подчеркнул он.

Итальянский министр подчеркнул, что Россия сейчас направляет значительную часть бюджета на инвестиции в вооружение или военную сферу, поэтому, похоже, российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине.

"Численность их военных достигнет 1,5 млн человек. Так что, если бы война закончилась завтра, что Путин будет делать с 1,5 млн солдат? Если бы он прекратил войну завтра утром, он сам столкнулся бы с внутренними проблемами. И это наталкивает меня на мысль - учитывая, что он продолжает нарочно. поэтому мы - как Европа и НАТО - готовимся", - добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявлял, что Украина уже одержала главную победу в войне, поскольку России не удалось реализовать свой первоначальный план вторжения.

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