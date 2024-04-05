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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Италии выступил за открытость к диалогу с Россией

Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, важно, чтобы каналы диалога оставались открытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто, которого цитирует The Guardian.

"Хотя Российская Федерация вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно (...), чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми", - заявил министр.

Как пишет издание, на этой неделе глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорну провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время разговора французская сторона осудила войну, которую развязала Россия.

Позже Париж опроверг заявления страны-террориста о том, что Франция выразила готовность вести переговоры по Украине, а также обсуждать переговоры во время встречи министров обороны двух стран.

Министр обороны Италии, который переговорил с французским коллегой, отметил, что "жесткая и критическая" коммуникация важна для прекращения российских атак и "создания условий для справедливого мира".

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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