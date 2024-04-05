Министр обороны Италии выступил за открытость к диалогу с Россией

"Хотя Российская Федерация вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно (...), чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми", - заявил министр.

Как пишет издание, на этой неделе глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорну провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время разговора французская сторона осудила войну, которую развязала Россия.

Позже Париж опроверг заявления страны-террориста о том, что Франция выразила готовность вести переговоры по Украине, а также обсуждать переговоры во время встречи министров обороны двух стран.

Министр обороны Италии, который переговорил с французским коллегой, отметил, что "жесткая и критическая" коммуникация важна для прекращения российских атак и "создания условий для справедливого мира".

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: