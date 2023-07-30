Министр обороны Италии допустил "политическое решение" войны в Украине. Подоляк ему ответил

Что сказал итальянский министр

Министр Крозето в интервью Corriere della Sera заявил о якобы "тупике" на фронте в Украине, который заставляет его задуматься о долговременных сроках завершения войны. Таким образом, министр, вероятно, намекнул на необходимость переговоров между Украиной и РФ.

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы осложняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта", - сказал он.

Что ему ответил Подоляк

В ответ на такое заявление в Офисе президента сказали, что министр действительно прав, когда говорит о необходимости принятия "политического решения".

"Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне должны быть выбиты с территории Украины военным путем, а российское вторжение - потерпеть фиаско.

"Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", - резюмировал представитель ОП.

Призывы к переговорам с РФ

Напомним, недавно глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Путин якобы желает вести переговоры по завершению войны с Украиной, и нужно лишь "убедить другую сторону".

На такое заявление отреагировал Подоляк и посоветовал не обращать внимания на "нытье Путина" о желании переговоров хотя бы с кем-то в отношении Украины.

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