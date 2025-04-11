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Министр обороны Британии сделал важное заявление о "критическом годе" в войне в Украине

Европа, Пятница 11 апреля 2025 11:42
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Министр обороны Британии сделал важное заявление о "критическом годе" в войне в Украине Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Великобритания выделяет Украине новый пакет помощи Украине. В этом контексте министр обороны Джон Хили высказался о "критическом годе" в войне.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов", - говорит он.

Глава министерства призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.

"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды (на финансирование украинских военных, - ред)", - говорит он.

Также Хили высказался о "критическом годе" в войне в Украине.

"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - сказал он.

Новый пакет помощи Украине от Британии

Он также отметил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

По словам Хили, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, ты сотни тысяч дронов.

Также Хили добавил, что в пакет британской помощи входит и финансирование на ремонт военной техники.

"Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин", - сказал министр.

Заседание "Рамштайна" 11 апреля

11 апреля в штаб-квартире НАТО проходит очередная встреча "Рамштайн". Вопреки сообщениям о возможном отсутствии США, глава Пентагона Пит Хегсет все же примет участие в заседании онлайн.

На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Еще вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть некоторые договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО.

В частности, уже известно, что Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Он будет включать важное вооружение, которое уже давно просит Киев.

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