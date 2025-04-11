Министр обороны Британии сделал важное заявление о "критическом годе" в войне в Украине
Великобритания выделяет Украине новый пакет помощи Украине. В этом контексте министр обороны Джон Хили высказался о "критическом годе" в войне.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов", - говорит он.
Глава министерства призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.
"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды (на финансирование украинских военных, - ред)", - говорит он.
Также Хили высказался о "критическом годе" в войне в Украине.
"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - сказал он.
Новый пакет помощи Украине от Британии
Он также отметил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.
По словам Хили, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, ты сотни тысяч дронов.
Также Хили добавил, что в пакет британской помощи входит и финансирование на ремонт военной техники.
"Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин", - сказал министр.
Заседание "Рамштайна" 11 апреля
11 апреля в штаб-квартире НАТО проходит очередная встреча "Рамштайн". Вопреки сообщениям о возможном отсутствии США, глава Пентагона Пит Хегсет все же примет участие в заседании онлайн.
На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Еще вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть некоторые договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО.
В частности, уже известно, что Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. Он будет включать важное вооружение, которое уже давно просит Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.