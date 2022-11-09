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Министр обороны Британии заявил, что усилит поддержку Украины зимой

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Среда 09 ноября 2022 21:16
Министр обороны Британии заявил, что усилит поддержку Украины зимой Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания планирует усилить свою поддержку Украины зимой. Это будет происходить на фоне приближающейся важной битвы за Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, которое приводит Reuters.

"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", - заявил министр.

По его словам, Великобритания уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды. Очень важно сейчас продолжить поставлять оборудование и поддержку.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки. Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", - сказал Уоллес.

Напомним, что Британия предоставит ВСУ дополнительный пакет зимнего снаряжения.

Также Воллес заявлял, что молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

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