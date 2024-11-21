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Министр обороны Британии предупредил об ухудшении положения Украины на фронте

Лондон, Четверг 21 ноября 2024 14:08
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Министр обороны Британии предупредил об ухудшении положения Украины на фронте Фото: Джон Хили (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На заседании специального комитета по обороне Хили обрисовал мрачную картину ситуации в Украине.

Он заявил, что Россия уже несколько раз предпринимала эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых гибнут дети.

Министр обороны не подтвердил, что россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, лишь признав, что об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, Россия 21 ноября запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский. "Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической", - сообщил президент.

Российское наступление

Напомним, Россия ведет наступательные действия с октября прошлого года. За это время им удалось захватить несколько городов Донецкой области. В частности, это Авдеевка, Угледар, Селидово.

Ползучее продвижение врага продолжается сразу на нескольких направлениях – Купянском, Покровском, Кураховском и Угледарском. В то же время ВСУ в августе заняли часть Курской области России и до сих пор удерживают эти территории.

По прогнозам экспертов, вряд ли Украина перейдет от обороны к наступлению зимой. Как минимум до инаугурации следующего президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

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