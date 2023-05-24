Министр обороны Британии в Киеве: Путин должен осознать, что не сможет победить в войне

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит насмерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", - сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что право Украины на самооборону, предоставленное Уставом ООН, безоговорочно. В то же время россияне продолжают целенаправленно нацеливаться оружием на население Украины, несмотря на все международные законы и Женевскую конвенцию.

Министр обороны Британии отметил, что РФ уже начинает осознавать, что партнеры Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать всеми возможными видами вооружения, включая танки, ракеты Storm Shadow и истребители F-16.

Уоллес добавил, что союзники будут всегда стоять бок о бок с Украиной не только в отпоре агрессии РФ, но и после войны.

Кроме того, министры обороны обсудили вопросы продолжения подготовки украинских бойцов в Британии, перспективы вступления Украины в НАТО, формулу мира президента Владимира Зеленского, а также приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

Challenger.

Сразу после освобождения северных областей от захватчиков в Украину приехал бывший премьер Британии Борис, а действующий премьер Риши Сунак не только посетил Киев, но и принял Зеленского в Лондоне.

Кроме того, Британия принимает участие в обучении украинских военных и заявила о готовности тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Британия вместе с Нидерландами стали первыми, кто присоединился к авиационной коалиции.

К тому же, Британия передала Украине ракеты большой дальности, предназначенные для высокоточных ударов, Storm Shadow, больше о которых вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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