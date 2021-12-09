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Міністр національної оборони Литви під час візиту до Києва передав першу частину військової допомоги

Автор: Анна Полисученко

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав у середу Україну з робочим візитом. Також він передав першу частину допомоги українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Анашаускаса.

"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив міністр національної оборони Литви.

За угодою з литовським урядом було надано Збройним силам України бронежилети та балістичні пояси без плати.

"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

Раніше ми писали, що Україна, Литва і Грузія підписали угоду про співпрацю з кібербезпеки.

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Литва