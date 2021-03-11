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Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 15:31
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прищепився від коронавірусу. Як і всім в Україні, йому вкололи дозу вакцини AstraZeneca (Covishield).

Про це стало відомо у ході трансляції форуму "Україна 30".

Міністр отримав щеплення разом з низкою медичних працівників під час заходу.

"В питанні безпеки щеплення треба довіряти саме фахівцям, а не кореспондентам в соцмережах або заявам окремих політиків. Не ведіться на дезінформацію та інформаційні провокації. Щеплення робляться вакциною, що пройшла відповідну реєстрацію і схвалена урядами таких країн як Канада і Великобританія", - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що поки не планує вакцинуватися від коронавірусу, оскільки у нього є антитіла до хвороби. У майбутньому він планує отримати щеплення за свій рахунок.

Нагадаємо, в національний план вакцинації внесли зміни, щоб президент і чиновники могли отримати щеплення в числі перших.

Президент Володимир Зеленський, який перехворів раніше COVID, прищепився вакциною Covishield 2 березня.

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Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
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