ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр Кабміну просить надати йому охорону

Новини » Політика     08.11.2019 - 11:12
Міністр Кабміну просить надати йому охорону
Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

Дмитро Дубілет розповів, що зараз навколо нього з'явилось дві зони напруги

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в Управління Державної Охорони з проханням виділити йому охорону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дубілета у Facebook.

Повідомляється, що охорона знадобилася міністру у зв'язку з його діяльністю в Кабміні.

"Зараз навколо мене раптом з'явилось дві зони напруги", - написав він.

За словами Дубілета, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем.

"По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це - величезний і дикий ринок. Сподіваюся, що ми зможемо показати тут результати і додати в український бюджет 5-10 млрд грн в рік, а українці стануть менше труїтися і вмирати", - написав Дубілет.

За його словами, друга "зона напруги" - це те, що він є одним з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади.

"Ми зараз робимо перезавантаження влади з усіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - додав Дубілет.

Міністр Кабміну просить надати йому охорону

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав у Верховну раду законопроект про зміни в механізмі обробки персональних даних українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму.

Зеленський не виключає кадрові перестановки в Кабміні Кабмін пропонує Раді змінити механізм обробки персональних даних
Новини України Кабінет Міністрів Україниохранаминистр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся