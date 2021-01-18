Министр иностранных дел Чехии заболел COVID

Фото: Томаш Петржичек (flickr.com/eu2020de)

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

39-летний Петржичек стал четвертым министром правительства Чехии, который заболел COVID-19.

По его словам, он чувствует усталость, но у него нет серьезных симптомов. Кроме того, глава МИД отменил запланированные встречи, кроме видеоконференций.

"Берегите своих близких. Я желаю всем крепкого здоровья", - заявил Петржичек.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы открылись 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.

Кроме того, в Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID до 22 января.