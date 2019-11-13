Міністр закордонних справ Австрії відвідає Україну

Україну 13-14 листопада офіційний робочим візитом відвідає Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрійської Республіки Олександр Шалленберг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, 14 листопада в МЗС України відбудуться переговори глав зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Австрії Олександра Шалленберг.

Передбачається, що дипломати обговорюють актуальні питання широкого спектру двосторонніх відносин, а також взаємодії двох держав у рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, на початку вересня президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Австрії, Голландії і Великобританії.

Крім того, в Австрії 29 вересня пройшли дострокові парламентські вибори. За даними екзит-полів, лідер - Австрійська народна партія набрала на дострокових виборах 37% голосів.

Пізніше стало відомо, що на дострокових парламентських виборах перемогла консервативна Австрійська народна партія на чолі з колишнім канцлером Себастьяном Курцем, набравши 38,4% голосів.