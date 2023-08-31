Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны

"Президент точно знает, что я не просился на эту должность. Наоборот, я отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь. Потому что эта должность – это Голгофа", – заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции 28 августа.

Перед ним на столе лежали несколько образцов турецких зимних курток для украинских военнослужащих. Прошлогодняя закупка министерством этих курток стала поводом для очередного громкого скандала вокруг Минобороны. И снова оживила давние кулуарные разговоры о возможном уходе Резникова с поста.

От яиц к курткам

Скандальные истории преследуют Минобороны и его главу с самого начала этого года. Вначале были "яйца по 17 гривен". Журналисты-расследователи утверждали, что министерство по завышенным ценам закупило сразу несколько продуктовых партий для военнослужащих, но в политическом фольклоре остались именно яйца.

Резников вышел с объяснениями, которые прессу не устроили, скандал набирал ход. К началу февраля скорый уход министра с должности выглядел делом решенным. Масла в огонь подлила и история с главой департамента военно-технической политики Александром Лиевым, у которого якобы обнаружился российский паспорт. Эта информация не подтвердилась, после чего авторы расследования принесли извинения.

Но маховик уже слишком раскрутился, 5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально заявил, что Резников перейдет на должность главы Минстратегпрома, а его место займет начальник ГУР Кирилл Буданов. При этом причиной были объявлены не коррупционные скандалы, а необходимость "милитаризации" министерства.

Но в итоге в феврале ничего так и не случилось, Резников и Буданов остались на своих местах. Но определенный шлейф "токсичности", по крайней мере, среди части условной "активной публики" все же тянулся. В реалиях украинской, да и не только, политики для получения негативного образа совсем необязательно быть лично виновным в коррупции или прочих злодеяниях – достаточно проиграть борьбу в медиа-поле. Тем более что Резников как руководитель министерства является его публичным лицом и несет публичную, политическую ответственность за происходящее там, даже если сам ни к чему не причастен. И даже его хорошие отношения с Западом и личный вклад в получение Украиной оружия этого не перекроют.

Уже в августе начался текущий скандал с турецкими куртками. Изначально главное обвинение звучало в том, что летние куртки из Турции по пути в Украину "превратились" в зимние. Впрочем, скоро выяснилось, что куртки действительно зимние, потому на слуху оказались другие аспекты резонансной закупки: цена и фирма-поставщик, совладельцем которой является племянник нардепа от СН Геннадия Касая. На что Резников отвечает: куртки оказались не летними, а зимними, украинские солдаты отвоевали в них прошлую зиму, а сама закупка состоялась по рыночной цене – следовательно, никаких претензий к Минобороны быть не может.

Сейчас министр со сторонниками и его критики продолжают вести борьбу в медиа и соцсетях, дискуссия уже во многом живет своей жизнью, вплоть до выяснения, можно ли незаметно отпороть бирку от куртки, чтобы пришить другую, или нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Вопрос об отставке министра, тем не менее, с повестки не снят. Как рассказывают различные информированные источники РБК-Украина в команде власти, еще в конце июля, до начала "курточного" скандала, было принято решение все-таки уволить Резникова и назначить его послом в Великобритании. При этом с британцами на этот счет уже давно идут предварительные неофициальные переговоры – неотъемлемая составляющая таких дипломатических процедур. Окончательного ответа, заверяют собеседники издания, из Лондона пока не получено. И допускают, что последний скандал может повлиять на ситуацию.

Впрочем, это далеко не главная проблема. Основная причина, по которой смена главы Минобороны так и не состоялась, вполне типична для команды Зеленского – невозможность найти сменщика.

В украинских медиа в качестве возможных кандидатов на пост главы Минобороны, среди прочего, называли две фамилии: министра по развитию стратегических отраслей Александра Камышина и вице-премьера, министра инфраструктуры и развития территорий Александра Кубракова.

Но источники РБК-Украина утверждают, что Камышин, хоть и пользуется уважением со стороны высшего руководства страны и считается эффективным на своем посту, пока еще недостаточно "заматерел", чтобы возглавить такую непростую структуру, как Минобороны, и пока лучше, чтобы он и далее вел свои проекты в Минстратпроме.

Кубраков же якобы сам был не против перейти в Минобороны, главная мотивация в том, что тематика "восстановления Украины", которой он занимается – уж слишком сложный в организации и весьма неблагодарный процесс. Тем более, и западные друзья Украины, мягко говоря, пока не стоят в очереди с мешками денег, которые хотят потратить на наше восстановление. Но и в случае с Кубраковым так ничего и не решилось.

– Значит, Камышина и Кубракова из списка претендентов на Минобороны можно вычеркивать? – поинтересовалось РБК-Украина у собеседника в президентском окружении.

– Вычеркивать пока никого нельзя, у нас может случиться что угодно, – ответил тот.

Турнир претендентов

Отчаянный поиск кандидата на пост главы Минобороны продолжается. Отдельная проблема – согласно закону, он должен быть гражданским, а не военным. Потому чтобы назначить на пост, к примеру, первого зама Резникова, генерал-лейтенанта Александра Павлюка (а его фамилия также звучала в кулуарах), пришлось бы менять законодательство, еще и в разрез с принципами НАТО. Хотя при наличии окончательного решения и политической воли это вряд ли стало бы непреодолимой проблемой.

Среди кандидатов на Минобороны всплывала и кандидатура главы СБУ Василия Малюка. При этом его хотели бы сделать сразу и вице-премьером по силовому блоку, чтобы подать его переход в Минобороны не просто как обычную кадровую ротацию, но как некую системную реорганизацию правительства в военных условиях. Но возникло сразу несколько проблем. В Украине, как и в других странах, между военными и спецслужбистами всегда есть определенная конкуренция или даже нелюбовь – потому "чужого" Малюка могли бы не воспринять его же новые подчиненные. Кроме того, его текущей деятельностью на посту главы СБУ довольны на Банковой.

О том, как отчаянно во власти пытаются решить кадровую проблему, говорит и тот факт, что обсуждался переход Малюка на должность не только главы Минобороны, но и главы МВД (действующий министр Игорь Клименко якобы даже писал заявление об отставке, после одного внутрикомандного конфликта).

Глава СБУ Василий Малюк (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, как рассказывает собеседник издания в парламенте, кадровые танцы вокруг Минобороны стоит рассматривать и в более широком контексте. Так, на Банковой давно хотят забрать у местной власти часть налога на доходы физлиц, обеспечивающий многим громадам львиную долю бюджета и нередко тратящийся на условную "брусчатку". Эти деньги планируется аккумулировать в неком фонде и перенаправить на нужды обороны.

И пусть даже распорядителем фонда можно назначить не Минобороны, а Минстратегпром, а в в самом Минобороны закупки вскоре выведут из министерства на отдельные агентства – все равно многие депутаты, рассказывает собеседник, могут отказаться голосовать за "антибрусчатный законопроект" при нынешнем руководстве Минобороны, хотя такая мотивация и выглядит явно популистской.

В сухом остатке, ситуация вокруг Министерства обороны остается зависшей. Верховная рада вернется к пленарной работе уже на следующей неделе, но не факт, что сразу возьмется за этот вопрос – вполне вероятно, что нового министра к тому времени так и не найдут. Хотя некий шорт-лист кандидатов на середину этой недели вроде бы появился. И в нем среди прочих, значится глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Конечно, желающих занять это кресло хватает, это видно даже по разгону соответствующих фамилий в соцсетях. Но эти люди отбор не проходят и не пройдут. А те, кого в самом высоком кабинете хотели бы видеть на этой должности, в целом сами понимают: любой, кто не занял бы кресло главы министерства, обречен на новые скандалы, поскольку уследить за всеми процессами просто невозможно. А оппоненты всегда могут подменять реальную борьбу с коррупцией политическим хайпом.

Нельзя исключать и тот вариант, что Резников так и останется на своем посту. Примеров того, как топ-чиновник, которого все уверенно сватают на выход, остается на должности на месяцы, а то и на годы, в нынешней команде власти немало.