У Мінфіні не бачать причин для коливань курсу гривні

Стабільності курсу гривні до долара до кінця 2020 року нічого не загрожує. На сьогодні не існує жодних причин, щоб ситуація змінилася.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Є всі чинники вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається", - сказав він.

Як зазначив Марченко, зараз курс стабільний, при цьому є незначні коливання, сезонний фактор.

Крім того, з-за карантину в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс навіть тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.

За його словами, Україна отримала транш МВФ на 2,1 млрд доларів, 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу і очікується 350 млн доларів від Світового банку.

"Я не бачу жодних чинників, які б вплинули на стабільність національної валюти", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що Міністерства фінансів бажаний більш високий курс долара до гривні, оскільки від курсу залежать доходи державного бюджету.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.