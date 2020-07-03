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Міністр фінансів хотів би бачити більш високий курс долара

Новини » Економіка     03.07.2020 - 11:45
Міністр фінансів хотів би бачити більш високий курс долара
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через занадто низький курс долара митниця недоотримує платежі

Для Міністерства фінансів бажаний більш високий курс долара до гривні. Від курсу залежать доходи державного бюджету.

Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Те, що стабільність курсу є позитивною ситуацією, тут важко сперечатися. Єдине питання, нам, як бюджету, бажано, щоб цей курс був трошки вищий. Очікування у нас у бюджеті були закладені", - сказав він.

Водночас він зазначив, що "це не проблема, це не критична ситуація". За його словами, недобори на митниці Мінфін перекриває економією з обслуговування державного боргу.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

Зазначимо, згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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