Міністр фінансів назвав три головні вимоги МВФ для надання наступного траншу Україні

Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя.

За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;

відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та невчасне подання, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.

по Вищій раді правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується й питання буде закрите.

"Водночас щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив міністр.

За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".