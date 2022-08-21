Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну: коли відбудеться візит

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом відвідати Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Лінднер сказав в інтерв'ю ARD.
Міністр фінансів Німеччини сказав, що планує відвідати Київ наприкінці літа або восени.
Він додав, що зараз обговорює свій візит з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити поставки військової допомоги Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена також виступила за продовження поставок озброєння Україні.
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