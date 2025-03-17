Министр финансов США не исключил спада экономики во время президентства Трампа

Нет "никаких гарантий", что в Соединенных Штатах не будет рецессии во время президентства Дональда Трампа. Хотя корректировка может иметь место.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Однако Бессент, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, исключил вероятность финансового кризиса.
На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: "Никаких гарантий. Кто бы мог предсказать COVID ?"
Бессент заявил, что он проводит жесткую политику, которая будет долговременной, и что страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами.
На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: "Нет никаких причин, по которым это должно произойти".
Бессент опроверг опасения по поводу недавнего падения фондового рынка, заявив, что корректировки были полезными и что рынки "будут чувствовать себя отлично", если администрация внедрит эффективную налоговую политику, повысит уровень дерегулирования и обеспечит энергетическую безопасность.
"У нас будет переходный период, и у нас не будет кризиса", - сказал он.
На прошлой неделе фондовые рынки США резко упали на фоне растущей неопределенности, вызванной часто меняющейся политикой президента Дональда Трампа, включая угрозы введения пошлин в отношении крупнейших торговых партнеров США.
Рецессия - это спад в экономике, характеризующийся сокращением производства, инвестиций, доходов и уровня занятости. Обычно рецессию определяют как снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов.
Последняя рецессия в США произошла в 2020 году и была вызвана пандемией COVID-19, что привело к резкому росту безработицы и значительному снижению экономической активности.
В интервью Fox News президент Дональд Трамп не исключил возможность рецессии в США, отметив, что его экономическая политика может вызвать краткосрочные потрясения, но в конечном итоге якобы приведет к процветанию.