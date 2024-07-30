Министр финансов пояснил, что влияет на курс доллара по отношению к гривне

Отвечая на вопрос об увеличении доходов бюджета из-за роста курса доллара, Марченко сказал:

"Вы считаете, что мы радуемся, что сегодня курс 42, а плачем завтра, что он 40? Нет, мы не реагируем на эти вещи, чтобы нас не обвиняли, что мы определенным образом создаем ожидания рынка. Мы воспринимаем те курсы, которые есть ".

Министр напомнил, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40,7 грн/доллар, на декабрь - 42 грн/доллар.

"Является ли это таргетом или индикативом? Нет, не является. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию", - сказал он.

Марченко признал, что для Минфина могут быть определенные последствия курса. "Мы не можем сказать, что это фактор, который можно определять. Тем более, это не будет делать Минфин", - добавил министр.