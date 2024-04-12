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Министр финансов Японии назвал условие для использования замороженных российских активов

Фото: В Японии назвали условие для использования российских активов  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония хочет, чтобы любое обращение с замороженными российскими активами соответствовало международному праву. Эта тема, вероятно, будет обсуждаться на следующей неделе на встрече финансовых лидеров стран G7 с развитой экономикой.

Об этом заявил министр финансов Японии Суничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что среди стран пока есть консенсус относительно того, что делать с замороженными российскими активами", - заявил Судзуки на пресс-конференции.

По его словам, Токио с осторожностью относится к идее, выдвигаемой Вашингтоном, о полной конфискации замороженных российских активов.

"Позиция Японии заключается в том, что с этим следует обращаться таким образом, чтобы не нарушать международное право", - добавил он.

Ожидается, что Сузуки отправится в Вашингтон на следующей неделе, чтобы принять участие во встрече финансовых лидеров G7 и G20, которая пройдет во время весеннего заседания Международного валютного фонда (МВФ).

Российские активы

ЕС и страны "Большой семерки" (G7) заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов после вторжения Москвы в Украину. ЕС и G7 обсуждают, можно ли и как использовать эти средства, уже больше года.

Соединенные Штаты выдвинули идею полной конфискации активов, но чиновники ЕС считают это слишком рискованным с юридической точки зрения.

 

Европейская комиссия предлагает использовать 90% доходов от замороженных активов центрального банка России для военной помощи Украине. Это тало первым конкретным шагом на пути к цели блока по использованию этих денег для финансирования восстановления Украины.

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