Министр финансов обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу

"Я не готов сейчас говорить об этом (о возврате, - ред.). Но мы готовы слушать военное командование о конкретных категориях, которые нужно мотивировать", - сказал он.

По его словам, на уровне парламента создана рабочая группа, где нарабатывается вариант, каким образом этот вопрос можно справедливо и эффективно решить, убрав популизм и чрезмерную политизацию.

"Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", - сказал министр.

Марченко отметил, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а наоборот растет. "Боевое распоряжение и определение случаев схемы выплат - это решение главнокомандующего. В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 гривен, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства", - добавил министр.