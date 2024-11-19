Министр финансов назвал сумму увеличения налогов в следующем году

"Выступление министра финансов, говорит, что в бюджете заложено +141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д", - рассказал депутат.

Железняк напомнил, что этот законопроект до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Закон о повышении налогов

Напомним, Верховная Рада 10 октября одобрила законопроект №11416-д. Главным ресурсом станет увеличение налогов с доходов граждан. Ко второму чтению в проект включили увеличение налога на прибыль банков за 2024 год с 25% до 50%. Банки заплатят этот налог только в следующем году.

Кабмин представил проект бюджета на 2025 год 15 сентября. Тогда еще не были ясны параметры налогового законопроекта, в том числе налога с банков.

На 2025 год был учтен дополнительный ресурс от проекта №11416-д в объеме 122,4 млрд гривен. В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

Дата вступления закона в силу важна, поскольку именно с этой даты увеличивается военный сбор со всех доходов граждан, в том числе зарплаты, с 1,5% до 5%.

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год 19 ноября. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 депутатов.