Министр энергетики США высмеял "нытье" Европы из-за жары, - Politico

Что сказал Райт



Министр энергетики США Крис Райт, выступая на конференции Альянса за ответственное гражданство, где собрались преимущественно консервативные деятели, многие из которых отрицают изменение климата - сосредоточился на смертности среди европейцев зимой 2022 года.

"Зимой всегда умирает больше людей, чем летом, потому что холод - гораздо большая причина смерти, чем жара", - заявил он, отметив, что последствия роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину "разрушительны".



По данным издания, комментарии прозвучали на фоне официальных предупреждений правительств по всей Европе: рекордно высокие температуры на этой неделе представляют угрозу жизни.

Волна жары 2022 забрала более 60 000 человек на континенте. Из-за нынешней жары закрылись школы, нарушилось транспортное движение и возникли проблемы с энергоснабжением. Около 40 человек утонули во Франции, пытаясь остыть.

Что говорят климатологи



"Невозможно сравнивать смертность от жары и холода – связь между жарой и смертностью гораздо прямее, чем с холодом", – заявила Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона.

По ее словам, смертность от жары резко растет на Глобальном Юге, в частности, в Африке.

Администрация Трампа сократила программы, направленные на уменьшение опасности жары. Предложенные меры по защите работников остановились в Управлении по охране труда и технике безопасности.

На фоне роста цен на электроэнергию из-за войны войны в Иране администрация также предложила полностью отменить программу стоимостью 4,5 млрд $ для помощи малоимущим с оплатой счетов за отопление и охлаждение.

Реакция Европы



Несмотря на давление Вашингтона, европейские политики говорят, что это их не останавливает. Законодатели ЕС ведут дебаты об ослаблении системы торговли выбросами, а министры энергетики блока встретились в пятницу под давлением производителей нефти и газа, чтобы смягчить закон о сокращении загрязнения метаном.

В то же время, Европа остается зависимой от США относительно природного газа, отказываясь от российских поставок.

Министр энергетики Великобритании Милибэнд ответил прямо: "Когда Россия вторглась в Украину, некоторые говорили нам игнорировать один шок, связанный с ископаемым топливом, и вернуться к привычной жизни. Теперь, столкнувшись со вторым шоком только через четыре года, мы слышим те же аргументы. Те, кто это".