Міністр енергетики США йде у відставку

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що Перрі вже повідомив президенту Сполучених Штатів Трампу про те, що йде з посади. Як відзначає журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс, відставка не буде негайною, але міністр вже передав листа президенту.

Відзначається, що у США активно аналізують роль, яку Перрі відіграв у взаєминах президента США з Україною, які тепер стали предметом розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і послу США при Євросоюзі Гордону Сонленду.