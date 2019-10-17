Міністр енергетики США обговорював втручання України у вибори з Джуліані

Міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Перрі, під час телефонної розмови з Джуліані, той повідомив, що Трамп стурбований спробами деяких осіб з України втрутитися у виборчу кампанію в 2016 році в США. Це було причиною сумнівів Трампа у необхідності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, Джуліані не повідомив про які-небудь вимоги США до України.

Повідомляється, що таким чином Джуліані намагався заручитися підтримкою Перрі, щоб відновити розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і про посла США при Євросоюзі Гордону Сонленду.

Також повідомлялося, що Ріка Перрі в США зобов'язали надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту президента Дональда Трампа і тиску на Україну по "Нафтогазу".