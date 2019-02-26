Міністр енергетики прокоментував закупівлі вугілля в Білорусі

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Насалик запевняє, що це вугілля не з ОРЛДО

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик прокоментував інформацію про постачання з Білорусі, у якої немає своєї видобутку вугілля. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Насалик заявив журналістам, це може бути реекспорт вугілля з Росії. При цьому він запевнив, що цей вугілля точно не надходить з ОРДЛО.

Міністр розповів про закрите засіданні, в ході якого всім споживачам вугілля було заборонено купувати продукцію з окупованих районів, оскільки шахта видобутку легко визначається.

"Було сказано: якщо хтось купить такий вид вугілля - а це дуже легко встановити, з якою воно шахти, - то це буде бойкот не тільки міністерства, а всіх, в тому числі генеруючих компаній", - сказав Насалик.

Раніше білоруська редакція "Радіо Свобода" оприлюднила розслідування, в якому говорилося, що за 2018 рік експорт кам'яного вугілля в Україну зріс у 980 разів, антрациту - у 340 разів. І це при тому, що в Білорусі немає своїх родовищ, крім бурого вугілля. Передбачається, що по території Білорусі може надходити вугілля з окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Нагадаємо, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованого Донбасу.