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Міністр економіки спрогнозувала різке падіння ВВП України до кінця року

Фото: міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Реальний валовий внутрішній продукт України до кінця року може скоротитися на 35-40%. Головною причиною такого падіння є напад Росії.

Про це заявила перший віце-прем'єр і міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – заявила міністр економіки.

Свириденко також зазначила, що для економіки сьогодні дуже важливо допомагати підприємствам, які працюють, мають штат і ринки збуту, щоб вони й далі активно працювали.

За її словами, крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися.

Раніше стало відомо, що Кабмін виплатив перші мікрогранти за програмою"єРобота" для підтримки новоствореного бізнесу в Україні. Перший транш склав 52,7 мільйона гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна триватиме мінімум до 2023 року і зробить істотний вплив на фінансову стабільність України.

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