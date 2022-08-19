Міністр економіки спрогнозувала різке падіння ВВП України до кінця року

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – заявила міністр економіки.

Свириденко також зазначила, що для економіки сьогодні дуже важливо допомагати підприємствам, які працюють, мають штат і ринки збуту, щоб вони й далі активно працювали.

За її словами, крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми "5-7-9", щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися.