Міністр економіки оцінив глибину падіння ВВП України на початку 2021 року

Міністерство економіки України оцінює розмір падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в першому кварталі 2021 року на рівні 2,2%. За минулий рік економіка втратила 4,0%.
Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв'ю виданню "Кореспондент".
Як нагадав міністр, міністерство коригує прогноз два рази на рік, і орієнтовно до кінця квітня буде наступне оновлення.
"Водночас ми завжди вважали, виходячи з наявних показників, що перший квартал цього року буде від'ємним. Спочатку Мінекономіки очікувало падіння 4,8% за підсумками 2020 року та на рівні 3% у першому кварталі 2021 року. Фактично падіння скоротилася до 4% у 2020 році, і, відповідно, мінус у січні-березні цього року ми очікуємо на рівні 2,2%, враховуючи локдаун", - сказав він.
За його словами, зростання кількості хворих та збільшення числа регіонів в "червоній" зоні - це ризики. "Але я вважаю, що це не буде мати такого негативного впливу на економіку, як у квітні-травні 2020 року", - додав він.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.