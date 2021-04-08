Міністр економіки оцінив глибину падіння ВВП України на початку 2021 року

Як нагадав міністр, міністерство коригує прогноз два рази на рік, і орієнтовно до кінця квітня буде наступне оновлення.

"Водночас ми завжди вважали, виходячи з наявних показників, що перший квартал цього року буде від'ємним. Спочатку Мінекономіки очікувало падіння 4,8% за підсумками 2020 року та на рівні 3% у першому кварталі 2021 року. Фактично падіння скоротилася до 4% у 2020 році, і, відповідно, мінус у січні-березні цього року ми очікуємо на рівні 2,2%, враховуючи локдаун", - сказав він.

За його словами, зростання кількості хворих та збільшення числа регіонів в "червоній" зоні - це ризики. "Але я вважаю, що це не буде мати такого негативного впливу на економіку, як у квітні-травні 2020 року", - додав він.