Министр армии США назвала важное условие для одновременной помощи Украине и Израилю

Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы страна смогла передавать боеприпасы как Украине, так и Израилю.

Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Она подчеркнула, что американская армия все еще рассматривает просьбы Израиля о военной помощи.

"Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев, - это дополнительное финансирование со стороны Конгресса", - подчеркнула Вормут.

Она уточнила, что дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы увеличить возможности США с точки зрения производства боеприпасов и оплачивать их изготовление.

"Нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Поэтому я надеюсь, что мы скоро увидим это", - добавила чиновница.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали убивать и похищать мирных жителей и военных. Также Израиль массированно обстреляли ракетами.

После этого израильская Армия обороны начала атаковать территорию Сектора Газа.

Согласно данным западных СМИ, Израиль уже запросил у США управляемые бомбы и дополнительные средства противовоздушной обороны.

Более детально о ситуации в стране можете узнать в материале РБК-Украина.