Министерство транспорта Британии не против передачи списанных автомобилей Украине

Министр транспорта Великобритании написал письмо мэру Лондона Садик Хану, в котором сообщил, что нет юридических препятствий для передачи списанных автомобилей в утиль. Министр предположил, что Хан блокирует экспорт этих автомобилей в Украину.

В письме мэру Лондона в среду Марк Харпер заявил, что не существует юридических препятствий для передачи автомобилей в дар Украине через схему утилизации Ulez.

Передача использованных автомобилей Украине

В марте 2023 года, министр по вопросам выравнивания возможностей, ЖКХ и общин Великобритании Майкл Гоув обратился к мэру Лондона Садику Хану с просьбой передать Украине полноприводные автомобили, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ.

ULEZ - это схема, введенная в Лондоне в 2019 году для снижения уровня загрязнения воздуха в городе. Согласно этой схеме, автомобили, не соответствующие нормам выбросов, должны платить сбор в размере 12,50 фунтов стерлингов за проезд в центре города.

Программа утилизации ULEZ предусматривает, что автомобилисты, чьи автомобили не соответствуют нормам выбросов, могут получить до 2000 фунтов стерлингов при утилизации своих автомобилей.

Гоув считал, что передача этих автомобилей Украине будет способствовать гуманитарной помощи стране, пострадавшей от российской агрессии.

Ранее стало известно, что мэр Лондона Садик Хану не поддержал идею передать списанные автомобили, которые пойдут на металлолом, Украине.

Но после обращения министра транспорта Марка Харпера, Хану пошел на уступки и заявил, что поддерживает данную идею.