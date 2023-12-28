Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (видео)

Великобритания разместила видео тренировки украинских военных в специальном полигоне, построенным из настоящей деревни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в социальной сети Twitter.
На кадрах видно тренировку новобранцев. Украинские военные изучают разные возможные ситуации, которые могут возникнуть во время боев.
По словам министерства, обучение прошли уже 30 тысяч военных.
Великобритания с начала полномасштабного вторжения России предоставляет Украине масштабную военную помощь. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня M270 и другое вооружение.
Ранее мы писали, что Великобритания может заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности и оказать помощь в укреплении военно-морских сил страны.
Также мы сообщали, что Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.
К слову, Великобритания построила специальный полигон для украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.
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