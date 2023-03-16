Министерство молодежи и спорта, БФ "Для Украинцев" и БФ ”Майбутнє – дітям” подписали Меморандумы о сотрудничестве

Министерство молодежи и спорта Украины, Всеукраинское волонтерское сообщество “Благотворительный фонд “Для Украинцев” и Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям” подписали Меморандумы о сотрудничестве, – сообщила пресс-служба Минмолодежьспорта. Стороны договорились координировать свои усилия по развитию города Ирпень и других городов, пострадавших от российской агрессии и поддержки спортивных инициатив среди жителей города.

“Наше министерство тесно сотрудничает с волонтерским движением и открыто к инициативам украинских благотворителей. Особенно если речь идет о поддержке спорта в городах, изуродованных войной, таких как Ирпень. Уверен, что подписание сегодняшнего Меморандума – это первый шаг к реализации спортивных проектов, которые будут положительно влиять на развитие спорта и молодежи в этом регионе”, – отметил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Одним из направлений взаимодействия предполагается работа по повышению международного имиджа Украины в сферах физической культуры и спорта, а также популяризации здорового образа жизни.

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“Подписание сегодняшних Меморандумов – это очередной этап системной работы по восстановлению спортивной инфраструктуры города Ирпень и поддержки местных жителей, особенно детей, которые занимаются спортом профессионально. Пока ликвидация последствий оккупации и возвращения города к нормальной жизни является одной из наших главных задач, и я приветствую новых партнеров, которые готовы присоединиться к этой сверхважной работе”, – подчеркнула секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

При подписании стороны отметили необходимость дальнейшей совместной работы по всесторонней поддержке спортивных инициатив и обсудили дальнейшее сотрудничество по проекту международных спортивных лагерей Olympic Dreams, реализуемого командой БФ “Майбутнє – дітям”.

“Уже более года, с самого начала военной агрессии, Фонд “Майбутнє – дітям” системно работает над поддержкой и обеспечением детей из пострадавших от войны регионов Украины. Летом 2022 года одним из треков этой работы стало организация для юных спортсменов возможности продолжить свои тренировки, что вскоре переросло в большой проект Olympic Dreams. Благодаря ему уже более 150 юных украинских спортсменов получили возможность продолжить свою тренировку под мирным небом Греции и Кипра. Вместе с нашими новыми партнерами мы сможем развивать этот проект еще эффективнее, а это значит, что больше украинских спортсменов будут закаляться и готовиться к предстоящим международным соревнованиям, достойно представляя нашу страну в будущем», – подчеркнул предприниматель и меценат БФ “Майбутнє – дітям” Анатолий Бойко.

Для справки:

Благотворительный фонд «Майбутнє – дітям» еще до войны занимался детьми, находившимися в интернате при Нижнебыстровской гимназии. С началом полномасштабного вторжения России в Украину на территории гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц.

На сегодняшний день команда Фонда поддержала уже более 500 подопечных (дети гимназии, семьи ВПЛ с детьми), количество которых постоянно увеличивается. В общей сложности в 2022 году, кроме приюта, одежды и средств гигиены, Фонд обеспечил около 150 000 порций пищи, а также системно улучшает условия проживания, обучения и досуга подопечных.

С 2022 года Фонд развивает проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams, главной целью которого является поддержка украинских спортсменов, их оздоровление, а также обеспечение их устойчивого тренировочного процесса и получение международного спортивного опыта для будущих побед Украины на мировых аренах. Отчет за 2022 год на сайте Фонда.

Фото пресс-службы Министерства молодежи и спорта