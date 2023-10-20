Министерства набирают работников для освобожденных территорий: есть первые успехи

В июле в Украине заработала электронная платформа, на которой желающие могут вступить в резерв госслужащих. Такие сотрудники будут работать на территориях, которые будут деоккупированы.

Сейчас в системе зарегистрировано уже 2137 анкет, из них уже засчитано 1951.

Также правительство усовершенствовало процесс подачи анкет. Теперь кандидат должен указать свое фактическое место пребывания, а также свою готовность начать работу уже сейчас.

Кроме того, Кабмин разработал отдельные постановления для педагогов и медиков. Министерство охраны уже разрабатывает концепцию возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях.

Верещук призывает все министерства создать резервы уже сейчас, не дожидаясь деоккупации. Также, как отмечает министр, судебной ветви власти также поручено создать отдельный резерв для работы на освобожденных территориях.

Кадровый резерв

Напомним, Кабмин в этом году начал создавать резервы госслужащих, которые будут работать на освобожденных территориях Украины.

Для этого была создана платформа. Подать заявку может каждый желающий по ссылке.

Ранее Верещук призвала украинцев присоединяться к кадровому резерву. По ее словам, большинство желающих выбирают для работы Крым.