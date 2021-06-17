ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Замінування" метро в Києві: повідомили про вибухівку на ще одній станції

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 червня 2021 12:38
"Замінування" метро в Києві: повідомили про вибухівку на ще одній станції Фото: в Києві замінували метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні повідомили про замінування вже трьох станцій метро Києва. Зараз закрита станція "Палац спорту", інші перевірили.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Сьогодні зранку повідомляли про мінування станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Правоохоронці там не знайшли вибухівки.

"Станція метро "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні КМДА.

Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Крім того, в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Україна в Google News
метро мінування
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві