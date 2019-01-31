Мінінфраструктури веде переговори з інвесторами в трьох напрямках

Компанії готові інвестувати в українську залізницю, аеропорти і морські порти

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с несколькими мировыми кампаниями, которые готовы инвестировать в развитие украинской железной дороги, аэропортов и морских портов. Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"Некорректно с моей стороны называть этих инвесторов, потому что с ними сейчас ведутся переговоры. Мы сейчас на завершающей стадии переговоров в морской отрасли - это DP World с несколькими мировыми операторами в железнодорожной инфраструктуре", - заявил министр.

По его словам, инвесторы также заинтересованы предоставлять деньги на развитие украинских аэропортов.

"Мы ведем сейчас и переговоры с крупными авиационными операторами... Мы видим, что благодаря тем условиям прозрачного рынка, которые создало министерство, сейчас очень высокий интерес со стороны, как государственных органов власти, так и бизнеса - инвестировать в аэропорт. Потому что это создаст массу дополнительных рабочих мест в Украине и генерирует новую прибыль для государства", - добавил он.

Напомним, ранее гендиректор департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Госкомитета развития и реформ КНР Ван Джянджун заявил, что около 100 инвесторов из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.