У Мінінфраструктури розповіли про ціни на спецрейси для українців

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Міністерство інфраструктури зараз працює над механізмами, яким чином могли б підтримати авіакомпанії в сформованій ситуації

Якщо літак йде порожній в одну сторону, то собівартість рейсу з пасажирами назад для авіакомпанії значно збільшується. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна порятунку: скільки українці заплатили за евакуацію додому".

Якщо за нормальних обставин авіакомпанії відправляють літак, заповнений у обидві сторони, то зараз в одну сторону вони відправляють порожні літаки. І це впливає на вартість тарифу для всіх.

Авіакомпанії зараз повинні компенсувати людям квитки за ті рейси, які були скасовані 17 березня і відправляють за людьми порожні літаки. У Мінінфраструктури зазначили, що зараз пасажири фактично платять тільки за свій переліт, а витрати за ту частину шляху, коли літак іде порожнім, щоб їх забрати, бере на себе авіакомпанія.

Міністерство інфраструктури зараз працює над механізмами, яким чином могли б підтримати авіакомпанії в сформованій ситуації. На сьогодні ніяких платежів з резервного фонду авіакомпаніям не здійснювалося, виняток - рейс, який евакуював українців з Уханя.

"Ми розуміємо невдоволення людей, і шкодуємо про заподіяні незручності і витрати, але необхідно враховувати, що пандемія - явище світового масштабу, тому легенів і комфортних рішень у такій ситуації практично не буває. Наша мета - забезпечити повернення українців, і авіакомпанії на сьогодні роблять все можливе, зазнаючи збитків, щоб люди поверталися", - прокоментували в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 25 березня в Україну з Стамбула вилетіли ще 430 українців, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.