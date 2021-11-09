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Мінінфраструктури планує закупити нові поїзди

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство інфраструктури планує закупити нові поїзди . Зокрема, 10 потягів InterCity.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву на форумі "Україна 30".

Він розповів про плани щодо закупки нових потягів.

"В нас є контакт на 100 нових нічних вагонів, які будує Крюківський вагонобудівний завод. Планували 500. Поговорили сьогодні з заводом. В принципі можна трохи збільшити у наступні два роки. Я сподіваюсь, це буде приблизько 300 на рік", - повідомив він.

Також планують закупити нові дизельні потяги.

"Плануємо ще 20, окрім 5, які вже є у контракті, закупити. Так само про регіональні потяги та електрички. Це 60 приміських потягів, 10 інтерсіті", - повідомив Кубраков.

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