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Мининфраструктуры подтвердило задержание замминистра Лозинского: его уволят

Фото: Василий Лозинский, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры (minregion.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан из-за хищения бюджетных средств. Его пообещали уволить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств... Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня, 21 января, источники РБК-Украина в парламенте и правоохранительных органах рассказали, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

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