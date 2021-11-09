На мінімумах з березня 2020 року: НБУ ще більше опустив курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на такому рівні: 26,08 гривень за 1 долар (-0,02 грн). При цьому курс долара на 8 листопада становив 26,10 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 9 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс тримається на мінімумах за більш ніж півтора року. Зокрема, на позначці 26,08 гривень за долар курс був зафіксований 16 березня 2020 року.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара у продажу знизився до 26,10 гривень за долар, в покупці - до 26,08 гривень за долар. Курс євро, навпаки, показав зростання до 30,17 гривень за євро у продажу.

Протягом дня курс долара залишався стабільним, але на закритті міжбанківського валютного ринку опустився до 26,09 гривень за долар.

Прогноз

Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, на цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися на позначках близько 25,95 гривень, а готівковий долар в банках - близько 25,9/26,1 гривень.