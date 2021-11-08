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Курс долара на міжбанку ще трохи знизився

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 17:29
Курс долара на міжбанку ще трохи знизився Фото: курс долара на міжбанку втратив дві копійки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Курс долара на міжбанку у продажу 8 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на дві копійки - до 26,09 гривень за долар, курс в покупці - до 26,07 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок - до 30,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,1818 - 30,2049 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3658 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку ще трохи знизився

Відзначимо, 5 листопада торги закрилися в діапазоні: долар 26,0950 - 26,1150 грн/долар, євро 30,0823 - 30,1053 грн/євро, російський рубль 0,3662 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2021 року опустив офіційний курс до позначки 26,08 гривень за долар. Таким чином, в черговий раз курс долара оновив мінімальні значення з березня 2020 року.

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Курс долара
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