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Мінімум вакансій та зниження зарплат: що відбувається на ринку праці в Україні

Автор: Олександр Білоус

Попри поступове відновлення економіки України, зарплати в приватному секторі впали на 25-50%. Підприємства скорочують персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (травень 2021 року).

Скорочення зайнятості

ЯК зазначається в огляді, середньозважений рівень зайнятості поліпшився, що, однак, може пояснюватися сезонністю. Крім того, він все ще на 25% нижчий, ніж до війни (на 40% на початку березня).

"Зростання кількості вакансій суттєво поступається приросту резюме, навіть для спеціалістів ІТ", - зазначили в НБУ.

Падіння зарплат

За різними опитуваннями падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10-50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. С/г підприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати

За оцінками grc.ua зарплати у травні були на 10-60% нижчі за довоєнні (в залежності від виду діяльності). Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, переробній промисловості та с/г.

За даними НБУ, дещо краща ситуація в бюджетному секторі - персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат.

"Утім, доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим", - йдеться в огляді.

Падіння економіки

За даними НБУ, кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, у другій половині травня скоротилася до 14% (17% у квітні), проте загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Бюджетні кошти підуть на те, щоб розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

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