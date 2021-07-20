Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів

Курс біткойна опустився нижче 30 тисяч доларів вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Coindesk .

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоіни обвалилася до майже 557 млрд доларів. Падіння капіталізації за добу склало близько 23 млрд доларів.

Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткойна становить 29,7 тисячі доларів. Вартість криптовалюти впала на 6,41%

РБК-Україна писало, що 22 червня біткоїн впав до 5-місячного мінімуму і опинився на найнижчому рівні з січня.

Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Крім того, у травні компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб через негативний вплив майнінгу на довкілля.

В квітні була зафіксована найбільша вартість біткойна - майже 65 тисяч доларів.