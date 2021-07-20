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Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів

Автор: РБК-Україна

Курс біткойна опустився нижче 30 тисяч доларів вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Coindesk.

Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткойна становить 29,7 тисячі доларів. Вартість криптовалюти впала на 6,41%

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоіни обвалилася до майже 557 млрд доларів. Падіння капіталізації за добу склало близько 23 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що 22 червня біткоїн впав до 5-місячного мінімуму і опинився на найнижчому рівні з січня.

Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Крім того, у травні компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб через негативний вплив майнінгу на довкілля.

В квітні була зафіксована найбільша вартість біткойна - майже 65 тисяч доларів.

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