Не через Ілона Маска: названо причину обвалу біткоїна

Біткоїн впав до 5-місячного мінімуму. Він подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що є найнижчим рівнем з січня.

Станом на зараз, біткоїн трохи подорожчав, але не сильно - до 32 674 долари за монету. Причиною обвалу стала заборона криптовалюти в Китаї, повідомляє CNN.

Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Крім того, у травні компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб через негативний вплив майнінгу на довкілля.