RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минимолодежьспорта выплатит премии медалистам Европейских игр-2023: известны суммы

Фото: Людмила Лузан получила три награды в Кракове (european-games.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсмены, ставшие призерами Европейских игр 2023 года в польском Кракове, получат денежное вознаграждение от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

Профильное ведомство подтвердило, что выплатит премии атлетам и тренерам. На играх этого года сборная Украины получила 41 медаль.

"Выплаты денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам за результаты выступлений на ІІІ Европейских играх будут осуществлены в полном объеме в установленном порядке", - заявили в Минмолодежьспорта.

Третья в истории Европиада завершилась в 2 июля. Украина заняла третье место в итоговом зачете европейских команд. Отечественные спортсмены завоевали 21 "золото", 12 серебряных наград и 8 бронзовых медалей.

Победители Европейских игр получат по 50 тысяч гривен. Серебряные призеры заработают по 40 тысяч, а бронзовые – 25 тысяч. Итак, украинские атлеты суммарно заработают 3,24 млн в национальной валюте.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спортаЕвропейские игрыСборная Украины