Минимолодежьспорта выплатит премии медалистам Европейских игр-2023: известны суммы

Профильное ведомство подтвердило, что выплатит премии атлетам и тренерам. На играх этого года сборная Украины получила 41 медаль.

"Выплаты денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам за результаты выступлений на ІІІ Европейских играх будут осуществлены в полном объеме в установленном порядке", - заявили в Минмолодежьспорта.

Третья в истории Европиада завершилась в 2 июля. Украина заняла третье место в итоговом зачете европейских команд. Отечественные спортсмены завоевали 21 "золото", 12 серебряных наград и 8 бронзовых медалей.

Победители Европейских игр получат по 50 тысяч гривен. Серебряные призеры заработают по 40 тысяч, а бронзовые – 25 тысяч. Итак, украинские атлеты суммарно заработают 3,24 млн в национальной валюте.