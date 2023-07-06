Без минимального прайс-кепа на электроэнергию участники рынка будут получать убытки, - эксперт

"Привязка прайс-кепов на балансирующем рынке (БР) к фактическим ценам на РСВ (рынке "на сутки вперед", - ред.) является ошибочной практикой. В частности, при практически отсутствующем минимальном ценовом ограничении на РСВ, риски вынужденно убыточной работы производителей электрической энергии на БР в определенные периоды суток, в частности, в дневные часы, существенно увеличатся", - говорится в нем.

В "Первом энергетическом совете" добавили, что расширение ценовых ограничений на рынке электроэнергии - это движение в правильном направлении. Однако это запоздавшее решение, поскольку "драгоценное время для полноценной подготовки к следующему отопительному сезону уже потеряно".

"Печально, что дальнейшие планы НКРЭКУ по уходу от ручного управления на рынке электроэнергии и выполнению обязательств Украины по имплементации норм европейского энергетического законодательства (требований относительно ценовых ограничений на рынке регламентов ЕС 2019/943, 2015/1222) неизвестны не только участникам рынка, но и самому регулятору", - подытожили в ПЭС.

Напомним, 27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии, которые вступают в силу с 30 июня.

Накануне руководство НЭК "Укрэнерго", "Оператора рынка", народные депутаты и представители генерирующих компаний призвали регулятора полностью упразднить искусственные ограничения.