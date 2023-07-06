RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без минимального прайс-кепа на электроэнергию участники рынка будут получать убытки, - эксперт

Фото: без минимального прайс-кепа на электроэнергию участники рынка будут получать убытки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Без нижнего ценового ограничения (прайс-кепа, - ред.) производители электроэнергии на балансирующем рынке в определенные часы суток вынуждены будут работать с убытками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения общественной организации "Первый энергетический совет" (ПЭС).

"Привязка прайс-кепов на балансирующем рынке (БР) к фактическим ценам на РСВ (рынке "на сутки вперед", - ред.) является ошибочной практикой. В частности, при практически отсутствующем минимальном ценовом ограничении на РСВ, риски вынужденно убыточной работы производителей электрической энергии на БР в определенные периоды суток, в частности, в дневные часы, существенно увеличатся", - говорится в нем.

В "Первом энергетическом совете" добавили, что расширение ценовых ограничений на рынке электроэнергии - это движение в правильном направлении. Однако это запоздавшее решение, поскольку "драгоценное время для полноценной подготовки к следующему отопительному сезону уже потеряно".

"Печально, что дальнейшие планы НКРЭКУ по уходу от ручного управления на рынке электроэнергии и выполнению обязательств Украины по имплементации норм европейского энергетического законодательства (требований относительно ценовых ограничений на рынке регламентов ЕС 2019/943, 2015/1222) неизвестны не только участникам рынка, но и самому регулятору", - подытожили в ПЭС.

Напомним, 27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии, которые вступают в силу с 30 июня.

Накануне руководство НЭК "Укрэнерго", "Оператора рынка", народные депутаты и представители генерирующих компаний призвали регулятора полностью упразднить искусственные ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия