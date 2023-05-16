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Минимальный рост: ЕБРР подтвердил прогноз по экономике Украины

Фото: ЕБРР обновил прогноз по экономике Украины (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2023 году на уровне 1% и на 3% в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕБРР.

Как отмечается в прогнозе, после беспрецедентного падения ВВП Украины в 2022 году, которое, по оценкам, составило 29,1%, объем производства в реальном выражении стабилизировался на уровне около 70% от довоенного уровня.

По данным ЕБРР, большинство предприятий продолжают работать, хотя и с ограниченными возможностями в условиях войны на истощение, сконцентрированной на востоке и юго-востоке страны. Производителям приходится справляться с частыми перебоями в электроснабжении, ущербом для основных фондов и инфраструктуры, проблемами с логистикой, нехваткой квалифицированных кадров и случайными воздушными налетами.

"В этих сложных условиях макроэкономическая стабильность была сохранена благодаря более четким графикам внешнего финансирования и долгосрочной программе МВФ, утвержденной в марте 2023 года. Внешнего финансирования, по-видимому, достаточно для покрытия крупных дефицитов внешнего и фискального финансирования и устранения необходимости финансирование дефицита бюджета в 2023 году", - говорится в прогнозе.

Инфляция снизилась до 21,3% в годовом исчислении в марте 2023 года и, вероятно, продолжит снижаться. Ожидается, что валютные резервы останутся на адекватном уровне, поддерживая привязку обменного курса, считают в ЕБРР.

ЕБРР ожидает, что экономика вырастет на 1,0% в 2023 году и на 3,0% в 2024 году при условии, что война будет продолжаться в течение всего этого периода с той же интенсивностью, что и в начале 2023 году. Однако прогноз подвержен высокой неопределенности и рискам снижения и повышения в зависимости от динамики войны.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы.На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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