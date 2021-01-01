Мінімальна зарплата зросла: скільки українці отримуватимуть у 2021 році

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень. Це на 20% вище, ніж показник минулого року.

Відповідна норма закладена в законі про державний бюджет на 2021 рік.

Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 1 тисячу гривень. З 1 вересня 2020 року цей показник складав 5000 гривень.

Згідно з законом, наступне підвищення мінімальної зарплати (до 6500 гривень) заплановано на 1 грудня 2021 року.

Збільшення податків

Підвищення мінімальної зарплати спричинить зростання Єдиного соціального внеску, який становить 22%. Зокрема, фізособи-підприємці з 1 січня будуть платити 1320 гривень замість 1100 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, уряд вирішив відкласти підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксоване Держстатом середній рівень зарплати.